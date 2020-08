Man (25) verdronken in Rotterdam-Nesselande

In de Zevenhuizerplas bij Rotterdam-Nesselande is maandagavond een 25-jarige man verdronken. De man zwom buiten de boeilijn van de plas en kwam in de problemen. Reanimatie door hulpverleners mocht niet meer baten, meldt de veiligheidsregio.

In dezelfde plas kwam eerder op de dag ook een 7-jarig jongetje in de problemen. Ook hij zwom buiten de boeilijn, waar het een stuk dieper is, en bleef ongeveer een kwartier onder water. Het kind is aan de kant gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het onbekend hoe hij eraan toe is.

De zegsman spreekt van een „heftig incident”, omdat beide gebeurtenissen kort op elkaar volgden. Hij waarschuwt mensen die naar de Zevenhuizerplas komen om verkoeling te zoeken om binnen de boeien te blijven. „Daar kan iedereen gewoon staan.”