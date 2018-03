Een 25-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats ’s-Gravenzande is overleden nadat hij met zijn auto te water was geraakt. Dat gebeurde op de Damweg in de Utrechtse plaats Polsbroek.

De man werd zondagochtend rond 09.30 uur aangetroffen in zijn auto. Hij was toen al overleden. De Damweg is een dijkweggetje met daarnaast een sloot.

Forensisch onderzoek moet meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd. Volgens de politie is er geen indicatie van een misdrijf.