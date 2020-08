Man (25) aangehouden voor doodsteken vrouw (57) in Venlo

De politie heeft een 25-jarige man gearresteerd voor het doodsteken van een 57-jarige vrouw in een huis in Venlo. Het gaat om de man die zaterdagavond zwaargewond naar een ziekenhuis was gebracht naar aanleiding van het dodelijke steekincident.

De politie gaat er vanuit dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt. Maar omdat de man in beperkingen zit en slechts contact mag hebben met zijn advocaat kan de politie verder niets zeggen over de relatie tussen de twee.

De steekpartij was in een huis aan de Ferdinand Bolstraat, waar zowel het slachtoffer als de verdachte niet staan ingeschreven. De overleden vrouw woonde in Amersfoort, de verdachte in Den Haag.

Agenten kregen rond 23.30 uur de melding over het steekincident binnen. De bewoner van het huis vluchtte volgens een woordvoerder naar buiten toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. De verdachte zou zich hebben gericht op een van de andere aanwezigen.