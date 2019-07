Man (24) opgepakt om besmeuren moskee

De politie heeft donderdagavond in Veenendaal een 24-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn bij het besmeuren van de plaatselijke Nassermoskee. Die werd in de nacht van zondag op maandag besmeurd met maandverband en een substantie die lijkt op ontlasting.

De politie zegt dat de man, die verward gedrag vertoonde, is aangehouden bij een kerk in Veenendaal. Daar had hij een ruit ingegooid. Agenten herkenden hem vervolgens van de camerabeelden die waren gemaakt bij de moskee. Hij is een bekende van de politie.

Het is niet voor het eerst dat de Nassermoskee doelwit is van vandalisme. In 2010 werd het gebouw beklad met racistische leuzen. In dat jaar werden ook varkenspoten neergelegd voor de ingang en werd graffiti op de muren gespoten.

Uit onderzoek blijkt vooralsnog dat de verdachte geen religieuze motieven had voor het besmeuren en vernielen van de geloofshuizen.