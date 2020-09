Man (23) opgepakt voor fatale explosie in Utrechts bedrijfspand

Een 23-jarige man uit Utrecht is maandag opgepakt in verband met een explosie in een bedrijfspand in die stad. Door de ontploffing kwam zaterdag een 29-jarige Utrechter, die zich in het gebouw aanwezig was, om het leven.

De explosie was zaterdag rond 02.00 uur in een pand aan de Californiëdreef in de wijk Overvecht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing hebben daarna onderzoek gedaan. Onduidelijk is nog of dat onderzoek ook heeft geleid tot de aanhouding van de 23-jarige verdachte.