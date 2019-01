De politie heeft een 22-jarige man uit Helmond opgepakt in verband met een steekpartij waardoor een vrouw van 18 uit Gemert zwaargewond raakte. Agenten troffen haar zondagochtend aan in een woning in Helmond. Ze is naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de aanleiding voor de steekpartij in het huis aan de Kromme Haagdijk nog „volstrekt onduidelijk. We houden rekening met uiteenlopende scenario’s.”