Door een verkeersongeval in Mijdrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Wilnis om het leven gekomen. Hij vloog met zijn auto op de Mijdrechtse Zuwe uit de bocht en belandde met zijn voertuig tegen de terrasafscheiding van een restaurant. Het slachtoffer raakte bekneld in zijn auto.

De wagen werd volgens de politie door voorbijgangers gevonden. Hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. Er was bij het ongeluk verder niemand betrokken, aldus de politie.