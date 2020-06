Man (20) opgepakt om handgranaat bij wooncomplex Kerkdriel

Een 20-jarige man is opgepakt vanwege een handgranaat die in januari werd gevonden bij een appartementencomplex in Kerkdriel (Gelderland). De verdachte komt uit de regio Utrecht, aldus de politie dinsdag. Onduidelijk is nog wat zijn precieze rol is geweest.

Het explosief lag bij een wooncomplex aan het Gasthuisplein. Ruim dertig bewoners van het complex, onder wie burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel waar Kerkdriel onder valt, moesten in alle vroegte hun huizen verlaten na de vondst van de handgranaat. De politie gaat ervan uit dat het explosief niet was bedoeld voor de burgemeester, maar voor een andere bewoner.

Het incident krijgt dinsdagavond aandacht in Opsporing Verzocht. Dan worden beelden getoond van het voorval, waar vermoedelijk ook andere verdachten bij betrokken zijn geweest en naar wie de politie nog op zoek is.