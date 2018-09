Man (19) gereanimeerd na achtervolging politie

Een 19-jarige man is door de hulpdiensten gereanimeerd nadat hij met de auto in Houten in de sloot was beland na een achtervolging door de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder komt uit IJsselstein. Hij sloeg op de vlucht toen agenten hem rond 01.45 uur wilden controleren op de Rondweg. De man reed eerst tegen een lantaarnpaal, vervolgens achteruit tegen de politieauto, waarna hij er hard vandoor ging. Op De Rede raakte hij de berm en kwam op zijn kop in het water terecht. Agenten vonden de man tientallen meters verderop in het water.

Met hulp van de politiehelikopter is gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar er is niemand aangetroffen.