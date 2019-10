Man (18) aangehouden voor onrust Terneuzen

In Terneuzen is een 18-jarige man gearresteerd voor de onrust die daar vorige week is ontstaan onder jongeren. De man uit het naastgelegen Biervliet werd woensdagmiddag aangehouden in de Vondelstraat.

De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij een Snapchat-account dat voor onrust zorgde. Hij is op het bureau verhoord en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt. De politie sluit niet uit dat meer arrestaties volgen.

Groepen leerlingen zochten elkaar vorige week op om te vechten. Via sociale media waren berichten verstuurd waarin werd opgeroepen tot de matpartij. Aanleiding hiervoor zou een ruzie zijn tussen twee meisjes om een jongen. De politie greep in om verdere escalatie te voorkomen, maar constateerde dat de spanningen voortduurden.

Donderdag had de gemeente voor minimaal een week een samenscholingsverbod afgekondigd. Vorige week werd al een 16-jarig meisje op school aangehouden voor opruiing.