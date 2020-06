Malieveld halfvol bij demonstratie

Het Malieveld in Den Haag is halfvol gestroomd met deelnemers aan de demonstratie van actiegroep BlackLivesMatterNL tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. De demonstranten proberen goed afstand te houden.

De organisatie heeft met kruizen op het gras aangegeven waar mensen moeten staan om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Ook wordt er via megafoons omgeroepen dat ze afstand moeten houden. Het protest zou eerst op de Koekamp worden gehouden, maar is na overleg tussen de gemeente Den Haag en de organisatie verplaatst naar het naastgelegen Malieveld.