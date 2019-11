Malieveld flink beschadigd bij protest bouwers

De schade aan het Malieveld in Den Haag is woensdag tijdens het protest van bouwers flink groter geworden. Staatsbosbeheer gaat de rekening voor het herstel van het veld sturen naar organisator Grond in Verzet. Hoe hoog die rekening wordt, kan een woordvoerder van Staatsbosbeheer vrijdag nog niet zeggen.

Volgens de zegsman waren er goede afspraken gemaakt met de organisatie, maar aan twee daarvan hield zij zich niet. Zo werd symbolisch een lading zand gestort. Dat is inmiddels weer opgeruimd, maar heeft wel voor schade aan het veld eronder gezorgd.

Daarnaast had Staatsbosbeheer bij de organisatie sterk aangedrongen op rijplaten, zodat het grasveld en de ondergrond niet beschadigd zouden raken door de grote voertuigen die de bouwers hadden opgetrommeld, zegt de woordvoerder. „Maar ik heb geen rijplaten gezien.”