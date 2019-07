Malietoren Den Haag ontruimd om brand

In de Malietoren in Den Haag heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Medewerkers van werkgeversorganisatie VNO-NCW die in het pand werken moesten uit voorzorg naar buiten. In eerste instantie meldde de brandweer dat het om zo’n duizend mensen ging, maar dat bleken er ruim 150.

De brand woedde in een technische ruimte op de vijfde verdieping van de kantoorflat aan de Bezuidenhoutseweg. Bedrijfshulpverleners wisten het vuur zelf te blussen. Diverse etages stonden volgens de brandweer vol rook en moesten worden geventileerd voordat iedereen weer naar binnen mocht.