Malek F. weigert code telefoon af te staan

Malek F., verdacht van een ernstige steekpartij in Den Haag op 5 mei, weigert de toegangscode af te geven van een mobiele telefoon die de politie wil onderzoeken. Dat onderzoek is van belang, zei het Openbaar Ministerie (OM) maandag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen F., om te kunnen onderzoeken of de man een terroristisch motief heeft gehad toen hij toesloeg. Dat valt volgens het OM „bepaald niet uit te sluiten”.

Experts hebben de telefoon nog niet kunnen kraken, aldus de officier van justitie. Het onderzoek loopt daardoor vertraging op. Er is veel werk verzet, zegt het OM, maar het onderzoek is voorlopig nog niet klaar.

De 32-jarige F. zou op 5 mei willekeurig op mensen hebben ingestoken op het Johanna Westerdijkplein. Drie mensen raakten gewond. Het OM schetste dat het geweld grote gevolgen heeft gehad voor de slachtoffers. „Ik wilde die mensen afmaken”, heeft F. na zijn arrestatie verklaard.

Er zijn aanwijzingen dat F. lijdt aan psychiatrische stoornissen. Het OM wil dat nader laten onderzoeken via een observatie in het Pieter Baan Centrum.