Maleise berenjongen naar buiten in Burgers' Zoo

In de nacht van 6 op 7 mei 2019 zagen twee Maleise beren het levenslicht in Koninklijke Burgers’ Zoo: een Nederlandse primeur. Net als bij alle berensoorten komen Maleise beren naakt, blind en hulpeloos ter wereld. De kersverse aanwinsten hebben daarom de eerste maanden van hun leven samen met hun moeder in alle rust in het kraamverblijf achter de schermen doorgebracht. Vrijdag 26 juli 2019 zijn ze voor het eerst zichtbaar in het binnenverblijf van het Arnhemse dierenpark.

In de Europese dierenparken die bij EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) zijn aangesloten leven in totaal slechts 40 Maleise beren: 12 mannen, 26 vrouwen en de 2 berenwelpen in Arnhem waarvan het geslacht nog onbekend is. De fok verloopt bovendien moeizaam vanwege het vrouwtjesoverschot, de vergrijzing binnen de dierentuinpopulatie en het tekort aan vruchtbare mannetjes. De geboorte is in Europa dus met gejuich ontvangen.

Vanuit Zoo Edinburgh (Schotland) is op 30 november 2018 een Maleise berenman naar Arnhem afgereisd. Vrijwel direct was er sprake van een duidelijke chemie tussen de nieuwkomer en de reeds aanwezige vrouwtjes. Na een voorbeeldig verlopen introductie vonden al snel diverse paringen plaats. Het vrouwtje met de grootste kans op vruchtbaarheid (zo bleek uit onderzoek van het Duitse Institut für Zoo- und Wildtierforschung) vertoonde gedrag dat op een dracht wees. Het vrouwtje zocht de beschutting van het kraamverblijf op waar ze haar jongen in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 mei 2019 heeft geworpen.

Een veilige, afgezonderde omgeving waar moeder en haar welpen niet gestoord worden, is essentieel voor de overlevingskansen van de pasgeboren dieren in de eerste kritieke levensfase. Dierverzorgers en biologen konden dankzij een vooraf geïnstalleerde camera op afstand volgen hoe het met de dieren ging. Het geduld wordt uiteindelijk beloond en op vrijdag 26 juli 2019 is het lang verwachte moment daar: de berenjongen laten zich eindelijk voor de schermen zien aan de bezoekers en medewerkers van het Arnhemse dierenpark.