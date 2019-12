Malafide Ierse ‘klusjesmannen’ opgepakt

Vier Ierse mannen van 19, 19, 21 en 36 jaar zijn afgelopen woensdag aangehouden door de politie. Zij vormden een groep rondreizende malafide klusjesmannen, die slachtoffers voor bijna 300.000 euro heeft opgelicht.

De groep, ook wel ‘Irish Travellers’ genoemd, mikte vooral op oudere en kwetsbare slachtoffers. Ze belden bij hen aan en overtuigden ze akkoord te gaan met en simpele klus aan het huis, zoals het schoonspuiten van de gevel. Eenmaal aan het werk ontdekten ze zogenaamd urgente, spoedeisende problemen aan de woning die zij tegen betaling wel konden verhelpen. Kort na betaling verdwenen ze uit beeld.

De groep is al meer dan tien jaar actief in Nederland. De verdachten zijn aangehouden in een hotel, waar zij zich schuilhielden voor de politie. Er zijn verschillende waardevolle goederen in beslag genomen, waaronder een bus met gereedschap, geld, telefoons, simkaarten, folders en ander promotiemateriaal.