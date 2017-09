Makro wil geen vlees meer uit Izegem

Groothandelsbedrijf Makro haalt per direct geen vlees meer afkomstig van het Belgische slachthuis Verbist. „Uit onderzoek is gebleken dat incidenteel is geleverd uit dit slachthuis. Het gaat hierbij om zeer specifiek assortiment voor een beperkt aantal klanten. Het betreft hier minder dan 0,5 procent van onze totale vleesverkopen”, aldus Makro dinsdag.

De groothandel werkte niet direct samen met het slachthuis in het Vlaamse Izegem. Verbist is een toeleverancier van de leverancier van Makro. „We hebben onze leverancier medegedeeld per direct de leveringen vanuit dit slachthuis te stoppen. Bij Makro voelen we onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en duurzaamheid en zijn we ons bewust van onze rol als groothandel hierin.”

De Belgische minister Ben Weyts (Dierenwelzijn) gaf dinsdag opdracht om het slachthuis in Izegem onmiddellijk te sluiten. Dat gebeurde nadat er schokkende verborgen camerabeelden van dierenmishandeling naar buiten waren gekomen.