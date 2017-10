„Makkelijker ontslag maar ruimere vergoeding”

Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om werknemers te ontslaan. Wel kunnen die laatsten eerder aanspraak maken op een ontslagvergoeding en kan die hoger uitvallen. Dat staat volgens ingewijden in de arbeidsmarktplannen van het aanstaande kabinet, waaruit RTL Nieuws eerder al citeerde.

Werkgevers hoeven een werknemer verder pas na drie jaar vast in dienst te nemen, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken. Nu is dat nog twee jaar. Werkgevers kunnen werknemers met wie ze een arbeidsovereenkomst aangaan van twee jaar of langer ook wat langer op proef laten werken.

De regeringscoalitie in spe hoopt werkgevers zo aan te moedigen weer meer personeel aan te nemen. Nu zouden zij daarvoor nog te vaak terugdeinzen uit angst hen niet te kunnen ontslaan als het bedrijf in zwaar weer belandt. Het nieuwe kabinet wil daarom onder meer regelen dat werkgevers meer redenen kunnen opvoeren om een ontslag te rechtvaardigen.

Het nieuwe kabinet gaat ook de regels voor zzp’ers weer aanpassen. In de wet wordt beter omschreven wat het betekent om in loondienst te zijn, zodat een zelfstandige niet tegen zijn zin voor een werknemer wordt aangezien. Verder kunnen opdrachtgevers die een zzp’er inhuren voortaan een online vragenlijst invullen waaruit ze kunnen opmaken hoe de Belastingdienst over zo’n overeenkomst zal oordelen.

Dat alles moet ervoor zorgen dat opdrachtgevers weer onbezorgd een zzp’er kunnen inhuren. Nu schrikken ze daarvoor soms terug omdat ze bang zijn dat de Belastingdienst na afloop belasting en premies komt innen.