Makers ‘StemDrempel’ bieden excuses aan

De makers van de zogeheten ‘StemDrempel’ hebben hun excuses aangeboden voor het misleiden van Rotterdammers. De gemeente Rotterdam waarschuwde een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een valse brief die in de stad circuleert. Daarin staat dat de ontvanger alleen mag gaan stemmen als hij of zij via een online test heeft aangetoond genoeg te weten over ons democratische stelsel.

Zowel de brief met het logo van de gemeente erop als de envelop waarin die is verstuurd, oogt officieel. Voor de gemeente, die dinsdag benadrukte er niets mee te maken te hebben, was dat reden om aangifte te doen tegen de initiatiefnemers. Zij schreven later op de dag dat de test „niet officieel” is. „Het is nooit ons doel geweest om de stemmer te ontmoedigen.”

Wat de test precies inhoudt, is onduidelijk. De vragen zijn alleen zichtbaar voor wie inlogt met een code die door de initiatiefnemers is verstrekt.

De makers van de website reageren niet op contactverzoeken van het ANP. De gemeente wilde dinsdagavond niet verder op de zaak ingaan.