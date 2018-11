Makers Nederlands paviljoen Expo 2020 bekend

Een samenwerkingsverband van één Zwitsers en drie Nederlandse bedrijven gaat het Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020 ontwerpen en bouwen. De eer valt te beurt aan een consortium van de ondernemingen Expomobilia, V8 Architects, Kossmann.deJong en Witteveen+Bos. Er waren in totaal elf voorstellen ingediend..

De Dubai Expo loopt van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021. Het is de 35e wereldtentoonstelling, en de eerste in het Midden-Oosten. Er doen 170 landen aan mee. Het thema is ‘Connecting minds, creating the future’. Het aantal bezoekers van de Expo wordt vooralsnog geschat op 20 tot 25 miljoen.

Nederland hoopt met de uitverkorenen voor 7,5 miljoen aan ontwerp- en bouwkosten een zeer innovatief en vooral duurzaam paviljoen neer te zetten. Het paviljoen moet aansluiten bij het door Nederland gekozen thema ‘Uniting water, energy & food’. Het geheel krijgt een architectonische uitstraling die past bij de omstandigheden in Dubai, zo wordt beloofd.

Het winnende consortium combineert kennis en ervaring van paviljoenbouw (Expomobilia), architectuur (V8 Architects), interactieve bezoekerservaringen (Kossmann.dejong) en installatie en constructie (Witteveen+Bos).