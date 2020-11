Maker van app tegen cyberpesten krijgt Kindervredesprijs

Een 17-jarige jongen uit Bangladesh krijgt dit jaar de Kindervredesprijs, de ‘Nobelprijs voor de Vrede voor kinderen’. Sadat Rahman heeft een app gebouwd, Cyber Teens, waarmee kinderen die online worden gepest om hulp kunnen vragen. Ze kunnen via de app vertrouwelijk melden wat ze wordt aangedaan en ze kunnen nepaccounts op sociale media aangeven, zodat die accounts kunnen worden verwijderd.

Dankzij de app zijn tot nu toe al meerdere pestkoppen opgepakt, meldt de organisatie KidsRights, die de Kindervredesprijs uitreikt. Sadat Rahman geeft bovendien lezingen op scholen waar hij jongeren leert over veiligheid online.

Cyberpesten kan toenemen door de coronacrisis, waarschuwt KidsRights. Kinderen hebben het al moeilijk om met de omstandigheden om te gaan. Bovendien zitten ze vaker online, omdat veel plekken zijn gesloten door coronamaatregelen. „Die combinatie kan gevaarlijke gevolgen hebben. Tijdens de lockdown afgelopen voorjaar nam het aantal gevallen van cyberpesten met 70 procent toe”, aldus de organisatie. Dat verminderde in de zomer, toen de maatregelen werden versoepeld, maar de tweede coronagolf kan volgens KidsRights tot een nieuwe toename van cyberpesten leiden.

Sadat Rahman ontving de vredesprijs via een liveverbinding van de nu 23-jarige Malala Yousafzai. Zij kreeg de Kindervredesprijs in 2013 en won een jaar later de Nobelprijs voor de Vrede, omdat ze zich inzet voor het recht van meisjes in Pakistan om naar school te gaan. Malala werd daarvoor zelf in het hoofd geschoten door de Taliban, ze overleefde de aanslag ternauwernood.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman. De prijs wordt sinds 2005 uitgereikt aan een kind dat zich inzet voor de rechten van kinderen. Vorig jaar ging de prijs onder andere naar klimaatactiviste Greta Thunberg. Zij bedacht scholierenstakingen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Een jaar eerder werd de onderscheiding toegekend aan vier jongeren achter March for Our Lives, een protestbeweging van scholieren tegen schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten.