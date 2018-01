„Maker slim apparaat aansprakelijk na schade”

Als slimme koelkasten en andere geavanceerde apparaten worden gehackt, zou de fabrikant aansprakelijk moeten worden gesteld voor de schade. Dat zou in een wet moeten worden geregeld. Die suggestie komt van de Cyber Security Raad, een organisatie die de overheid adviseert over digitale veiligheid.

De raad heeft gekeken naar de kwetsbaarheid van het internet der dingen. Mensen hebben namelijk steeds meer slimme apparaten in huis staan, zoals printers, bewakingscamera’s, babyfoons en lampen. Die kunnen van buitenaf worden bediend, bijvoorbeeld met een app. Het probleem is dat de makers vaak niet geïnteresseerd zijn in de beveiliging. Het is voor hen belangrijker om een product snel te kunnen verkopen voor een lage prijs. Dat maakt de apparaten kwetsbaar. Ze kunnen worden overgenomen en aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen hackers een virtueel ‘leger’ vormen, dat kan worden ingezet bij een grote cyberaanval.

De raad adviseert ook om minimumnormen voor de beveiliging van slimme apparaten op te stellen voor belangrijke sectoren als gezondheidszorg, vervoer en energie. Daarnaast zou er een overzicht van gehackte en kwetsbare apparaten moeten komen, zodat consumenten weten welke fabrikanten en leveranciers de veiligheid niet op orde hebben. Een Europees certificaat kan ook helpen.