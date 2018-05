Maker filmpje luipaarden: Ik durfde niet te toeteren

„Ik was in shock”, zei de 24-jarige Robin de Graaf vrijdag tegen de NOS. Hij maakte maandag het filmpje van het Franse gezin dat in de Beekse Bergen maar net ontsnapte aan de luipaarden.

Robin reed met zijn ouders achter de Franse wagen. Bij de jachtluipaarden zette hij de camera van zijn telefoon aan om de beesten te filmen. Ineens gingen de deuren van de auto voor hem open. „We zaten vol verbazing te kijken en we gebaarden ook dat ze weer moesten instappen. Maar ze negeerden het gewoon.” Hij denkt dat de Fransen hun waarschuwing wel hebben gezien. „Ik kreeg het gevoel dat ze het niet begrepen.”

De cheeta’s bleven de eerste keer rustig liggen en Robin was opgelucht dat het Franse gezin weer in de auto stapte. Maar even verderop gingen de autodeuren opnieuw open. De familie liep een stuk verder van de auto vandaan dan eerder en de jachtluipaarden kwamen ineens ook erg dichtbij. „We probeerden ze nog een keer te waarschuwen met gebarentaal”, vertelt Robin. Daar kwam opnieuw geen reactie op.

Op het filmpje kwamen veel reacties, niet alleen vanwege de actie van het Franse gezin. Robin en zijn ouders zouden niets hebben gedaan om in te grijpen. Waarom heeft hij niet getoeterd? „Dat durfde ik niet aan. Misschien worden die beesten daar alleen maar agressiever van.”

Roofdierdeskundige Simone Eckhardt denkt ook niet dat toeteren veel verschil had gemaakt. „Cheeta’s zijn bij het benaderen van een mogelijke prooi vaak zo gefocust, dat ze andere geluiden niet meer horen”, zei ze tegen de NOS. De cheeta’s hadden het voorzien op het kind in de groep, zegt Eckhardt. Ze laakt het gedrag van de waaghalzen. „Ze halen het niet alleen in hun hoofd om het territorium van wilde roofdieren te betreden, maar komen ook nog eens heel dichtbij. Oliedom.”

Het filmpje, waarin de geschrokken Nederlanders veel vloeken, is inmiddels miljoenen keren bekeken. Safaripark Beekse Bergen gaat geen extra maatregelen nemen naar aanleiding van de waaghalzerij, stelt manager Niels de Wildt. „Wat deze mensen bezielt dit toch te doen, is een vraag die wij niet beantwoord krijgen. Het is heel duidelijk wat de regels zijn.”

