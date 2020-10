Maker ‘coronamedicijn’ remdesivir hoopt snel genoeg te produceren

De Amerikaanse farmaceut Gilead heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk de verwachting uitgesproken dat het „in oktober” genoeg doses van de virusremmer remdesivir kan produceren om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Het medicijn wordt veelvuldig voorgeschreven aan coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. In Nederland is de centrale voorraad, die wordt verspreid door het RIVM, helemaal op, zo werd dinsdag bekend.

Gilead meldde vorige week nog dat het „hard werkt om de productie op te voeren”. In de Verenigde Staten kan het bedrijf inmiddels genoeg doses leveren. Gilead herhaalde in die verklaring nog eens dat het erop rekent deze maand in de wereldwijde vraag te kunnen voorzien. Het bedrijf heeft contracten gesloten met andere ondernemingen, zoals met branchegenoot Pfizer in augustus, om het medicijn op grotere schaal te produceren.

De Amerikaanse overheid besloot eind juni 500.000 doses remdesivir op te kopen, het overgrote deel van de productie in de drie maanden die volgden. Voor de rest van de wereld bleef daardoor niet veel over.

Door de productiegroei hoopt Gilead voor het einde van dit jaar genoeg remdesivir te maken om 2 miljoen coronapatiënten te behandelen.

Om het middel ook beschikbaar te maken voor 127 armere landen, heeft de fabrikant negen fabrikanten van generieke medicijnen toestemming gegeven het voor die markten te produceren. Zij mogen echter niet leveren aan een rijk land als Nederland. Hier moet de prijs van Gilead worden betaald voor Veklury, zoals de merknaam van het middel luidt: 390 dollar per dosis (330,75 euro). Gemiddeld krijgen patiënten zes doses toegediend. Daarmee kost de behandeling 2340 dollar (1984,50 euro).

Remdesivir werd in eerste instantie overigens niet ontwikkeld tegen corona, maar tegen hepatitis c. Daar werkte het niet goed tegen. Daarna bleek het tegen ebola niet erg effectief.