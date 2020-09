Magnesium kan waarschijnlijk beschermen tegen vaatverkalking

De resultaten van een onderzoek bij muizen naar de werking van magnesium tegen verkalking van vaten, geven ook hoop voor mensen. Of die hoop terecht is wordt uitgezocht in drie academische ziekenhuizen, bij patiënten met chronisch nierfalen. Zij krijgen vaak verkalking van de bloedvaten.

Anique ter Braake, fysioloog in het Radboudumc, promoveert vrijdag op haar onderzoek met muizen en magnesium. „Het resultaat was opmerkelijk: het met magnesium verrijkte dieet voorkwam verkalking van de vaten volledig. De vorming van calcium-fosfaat-kristallen in de muizen werd geremd en de cellen in hun vaatwand waren gezonder.”

Fysioloog Jeroen de Baaij begeleidde verder onderzoek naar de mogelijke werking bij de mens: „Daarvoor werden allereerst bloedmonsters verzameld van patiënten met chronisch nierfalen. Als we aan dat bloed magnesium toevoegden, zagen we dat er minder snel kristallen ontstonden. Juist die kristallen stimuleren de verkalking in de vaatwand.”

Met verder onderzoek is inmiddels begonnen. Met steun van de Nierstichting gebeurt dat niet alleen in Radboudumc, maar ook in Amsterdam UMC en UMCG in Groningen.