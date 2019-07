Magneetvissers stuiten op granaten

Zowel in Maastricht als in het Haagse stadsdeel Loosduinen hebben magneetvissers zaterdag granaten uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In beide gevallen heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de granaat onschadelijk gemaakt.

In Maastricht werd de Wilhelminabrug enkele uren afgesloten na de vondst van een granaat in de Maas. De brug bij het stadscentrum wordt alleen gebruikt door fietsers, voetgangers, bussen en taxi’s.

In Den Haag bracht een magneetvisser op eigen houtje een granaat naar het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat. Daarop zette de politie de omgeving af. Het projectiel is door de EOD op het Zuiderstrand tot ontploffing gebracht.

Bij magneetvissen wordt gevist op metalen voorwerpen die in het water liggen. De politie roept magneetvissers op om een gevonden explosief altijd te laten liggen en direct 112 te bellen.