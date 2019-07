Magneetvissers hebben maandagavond in het water van de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam een zwaar explosief naar boven gehaald. Toen zij zagen wat het was, waarschuwden ze de politie.

Volgens de politie is het een Duitse 8.8 granaat uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief meegenomen en brengt het elders tot ontploffing. De straten rondom de vindplaats waren korte tijd afgezet.