Magazine maakt toerist wegwijs in Lunteren

Vier Lunteranen zetten hun dorp op de kaart met het fraai uitgevoerde blad Wegwies in Lunteren, dat jaarlijks uitkomt en zowel door toeristen als inwoners graag gelezen wordt. Dit voorjaar verscheen de vierde editie.

Gert van Koesveld is de enige echte Lunteraan in de redactie, de anderen zijn import: Gerts vrouw Sofia Feenstra en het echtpaar Johan en Renée de Lange.

Johan de Lange neemt als gepensioneerd journalist het grootste deel van het schrijfwerk voor zijn rekening; Renée de Lange en Sofia Feenstra houden de administratie, de webstek wegwiesinlunteren.nl en de Facebookpagina bij. Gert van Koesveld, een bekende Lunteraan, is de belangrijkste man voor het contact met de adverteerders.

Hoe ontstond het idee?

Renée de Lange: „Tijdens een fietstocht kwamen Johan en ik door Hemmen, waar we het blad Heerlijk Hemmen zagen liggen. We zeiden tegen elkaar: Kunnen we zoiets niet voor Lunteren doen?”

Johan de Lange: „We merkten dat hier veel te doen was, maar de informatie daarover was niet goed toegankelijk. Ik werd vrijwilliger bij Museum Lunteren, waar Gert al 25 jaar werkte, en hij en Sofia waren gelijk enthousiast over het idee van een eigen tijdschrift. Dus zijn we gaan zoeken naar adverteerders, want het moest een gratis blad worden voor de toeristen, en omdat ze Gert kenden wilden velen meteen meewerken.”

Zijn advertenties zo belangrijk?

Gert van Koesveld: „We hebben een stichting zonder winstdoelstelling opgericht, dus opmaak en druk moeten uit advertenties betaald worden. En dat werkt: de adverteerders staan in de rij.”

Renée de Lange: „Het dorp telt tal van ondernemers, en zij merken dat naamsbekendheid loont. Plus het persoonlijke contact: als het blad uitkomt fietsen we de adverteerders langs om een stapel af te leveren.”

Johan de Lange: „We hoeven geen adverteerders te werven. Als er eentje een jaar niet meedoet, klopt hij het volgende jaar alsnog aan, want de Wegwies wordt gemist.”

Wat voegt het magazine toe?

Renée de Lange: „Terwijl de Lunterse Krant nieuwtjes brengt, bieden wij achtergrondverhalen en een jaaragenda met activiteiten. Met prachtige foto’s, want er werken ook een paar goede natuurfotografen mee. En natuur is toch de hoofdzaak.”

Wie lezen het blad?

Renée de Lange: „Het was bedoeld voor toeristen, maar ook bij Lunteranen bleek er belangstelling voor te zijn. Maar toeristen nemen nog altijd zo’n driekwart van de oplage van 14.000 stuks voor hun rekening.”

Gert van Koesveld: „Camping De Rimboe haalt ze zelf op bij de drukker, duizend stuks. Wegwies is het visitekaartje van Lunteren.”