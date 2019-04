Maffiakopstuk verraadt Amsterdamse onderwereld

Een spijtoptant van de Italiaanse maffia deelt een dreun uit aan de Amsterdamse onderwereld. Drugshandelaar Giuseppe T. heeft belastende verklaringen afgelegd tegen Nederlandse, Italiaanse, Albanese, Turkse en Colombiaanse criminelen in de hoofdstad. Dat meldt het AD.

De verklaringen van Giuseppe T. worden gebruikt in tenminste drie strafrechtelijke onderzoeken, zo blijkt uit onderzoek van de krant. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben de spijtoptant, die in ruil voor strafvermindering meewerkt met justitie, vorig jaar verschillende keren gehoord.

De Italiaanse spijtoptant was tussen 2003 en 2015 een transporteur van grote partijen cocaïne voor de maffia, die pendelde tussen Colombia en Amsterdam. Hij deed zaken met talloze kopstukken in de Amsterdamse cocaïnehandel. In zijn verklaringen lapt hij er tientallen van zijn voormalige zakenpartners bij.