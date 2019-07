MAF mag lucht weer in na opheffen vliegverbod

MAF mag de lucht weer in. De luchtvaartautoriteiten hebben het wereldwijde vliegverbod voor de GippsAero Airvan 8 opgeheven.

Het vliegverbod werd eind vorige week ingesteld na een crash met een Airvan-parachutistentoestel in Zweden, waarbij alle negen inzittenden om het leven kwamen. Het toestel zou in de lucht in stukken zijn gebroken. Het vliegverbod, dat vooralsnog gold voor veertien dagen, heeft uiteindelijk vijf dagen geduurd.

Mission Aviation Fellowship (MAF) werd in Australië, Oost-Timor en Suriname hard getroffen door het verbod, omdat de organisatie in die landen vooral met Airvans vliegt. Negen van de tien toestellen van MAF in Australië bestaat uit Airvans.

De Australische luchtvaartautoriteit CASA heeft het vliegverbod voor de 63 Airvans in het land opgeheven. MAF Suriname hoopt van de autoriteiten in Paramaribo vrijdag nog toestemming te krijgen voor hervatting van de Airvanvluchten.

Directeur-piloot Andy Bijkerk van MAF Suriname is dankbaar dat de problemen voorbij zijn. Kennelijk is er snel een duidelijke externe oorzaak gevonden, die niets te maken heeft met de luchtwaardigheid van het toestel, stelt hij vast. „MAF is de afgelopen dagen wereldwijd omringd door gebed. De Heere is goed.”

Ook MAF Nederland is dankbaar dat de vliegtuigen „sneller dan verwacht” weer kunnen worden ingezet. „Het is een enorme geruststelling voor de lokale bevolking en lokale medewerkers en zeer waarschijnlijk ook levensreddend gezien de vliegtuigen zeer vaak worden ingezet als ambulancevlucht.”

MAF-woordvoerder Mark-Jan Bremmer bedankt iedereen voor steunbetuigingen en gebeden. „De kracht van gebed blijkt weer groot, de stillegging die minimaal twee weken zou duren, is nu na vijf dagen al opgeheven.”

