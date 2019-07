MAF mag lucht in na opheffen vliegbod

MAF mag de lucht weer in. De luchtvaartautoriteiten hebben het wereldwijde vliegverbod voor de GippsAero Airvan 8 opgeheven.

Het vliegverbod werd eind vorige week ingesteld na een crash met een Airvan-parachutistentoestel in Zweden, waarbij alle negen inzittenden om het leven kwamen. Het vliegverbod heeft zes dagen geduurd.

Mission Aviation Fellowship (MAF) werd in Australië, Oost-Timor en Suriname hard getroffen door het verbod, omdat de organisatie in die landen vooral met Airvans vliegt.

Directeur-piloot Andy Bijkerk van MAF Suriname is dankbaar dat de problemen voorbij zijn. „MAF is wereldwijd omringd door gebed. De Heere is goed.”