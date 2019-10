MAF bezorgd over gebrek aan monteurs

MAF maakt zich zorgen. De aanmeldingen voor vliegtuigtechnici blijven ver achter. „Iedereen wil piloot worden.” Op achttien uitgezonden vliegers vertrekt er één monteur. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig.

Mission Aviation Fellowship (MAF) loopt aan tegen een tekort aan techneuten. „De bezetting is krap”, reageert Mark-Jan Bremmer van het luchtvaartbedrijf dat wereldwijd 130 toestellen inzet voor zending en ontwikkelingshulp. Door kennis en mankracht slim te delen, lukt het nog om alle programma’s in de lucht te houden. „Het tekort is echter nijpend.”

MAF Nederland heeft zo’n 25 Nederlanders uitgezonden naar verschillende gebieden in de wereld. Slechts een van hen is vliegtuigmonteur. „Een groot probleem”, stelt Kees Barendse vanuit Uganda. „De continuïteit van sommige operaties dreigt in het gedrang te komen.”

Nederland kampt met een groot aantal vacatures voor technisch personeel. Over vijf jaar ontstaat er in de luchtvaart een tekort aan technici door pensionering van de huidige generatie, verwacht directievoorzitter Philip Mol van het MBO College Airport in Hoofddorp. „Zeker nu defensie ook het offensief opent op technisch personeel.” De problemen doen zich als eerste voor bij mkb-onderhoudsbedrijven en bij de kleine luchtvaart.

Nederland telt vijf regionale mbo’s, waar in totaal zo’n 1300 studenten een opleiding voor vliegtuigtechniek volgen. De roc’s leveren jaarlijks zo’n 250 techneuten af. „Een deel stroomt door naar het hbo, terwijl een ander deel naar het buitenland verdwijnt.”

Het tekort aan technici speelt wereldwijd. Vliegtuigfabrikant Boeing becijferde begin dit jaar dat er alleen al in Europa tot 2037 pakweg 132.000 monteurs nodig zijn. De oorzaken van het tekort zijn divers. Uitgediende vliegtuigmonteurs worden onvoldoende opgevolgd door jonge vakgenoten, de luchtvaart groeit hard, terwijl de salarissen niet altijd bijster hoog zijn. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt.

De moeilijkheidsgraad van de opleiding en de grote verantwoordelijkheid versterken het gebrek aan onderhoudspersoneel, vermoedt vliegtuigmonteur Geert Bax uit Barneveld. „Als een automonteur zijn werk half doet, staat de auto langs de kant. Levert een vliegtuigmonteur slecht werk af, dan stort een toestel neer.”

Bax volgde een driejarige monteursopleiding, liep stage bij MAF in Uganda en doet nu werkervaring op bij een vliegonderhoudsbedrijf om zijn licentie te halen. Daarmee is hij straks verantwoordelijk voor de technische staat van het vliegtuig. Als monteur moet hij soms advies geven aan de piloot. „Kan hij doorvliegen of moet hij het toestel direct aan de grond zetten?”

Nood

MAF vraagt –vooral onder jongeren– aandacht voor het gebrek aan techneuten. „Want leerlingen moeten al op jonge leeftijd een opleiding kiezen”, legt Thamar van den Brink van MAF uit. „We willen graag dat technische jongeren met een hart voor zending van deze nood weten.”