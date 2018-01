Maeslantkering en Hartelkering dicht

Vanwege hoogwater gaan woensdag ook de Maeslantkering en de Hartelkering bij Rotterdam dicht. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten.

Eerder waren de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering al gesloten. Daarmee zijn alle vijf de keringen van Rijkswaterstaat dicht. Dat is nooit eerder gebeurd.

Dat de vijf keringen nog nooit eerder op dezelfde dag dicht waren, komt door de regel dat de Maeslantkering pas bij 3 meter boven NAP dichtgaat. „Die waterstand van 3 meter boven NAP is bij storm nog nooit voorgekomen bij Rotterdam”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het peil waarbij de Maeslantkering dichtgaat is woensdag eenmalig verlaagd naar 2,60 meter boven NAP, zodat kan worden gekeken hoe dit waterwerk onder stormcondities functioneert.

In 2007 was de Maeslantkering ook eens gesloten tijdens een storm. Ook toen was het peil voor sluiting verlaagd naar 2,60 meter boven NAP. De andere drie keringen waren destijds niet allemaal dicht, zoals woensdag wel het geval is.

De Maeslantkering is tussen 1991 en 1997 gebouwd. De bescherming bestaat uit twee drijvende deuren, die midden op het water samenkomen en naar de bodem zakken.