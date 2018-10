Madurodam verwerft een Dakota

Madurodam, nog altijd bekend als ‘miniatuurstad’, krijgt er een attractie op ware grootte bij: een DC-3 ofwel een Dakota. Het vliegtuig is gekocht in Jacksonville in Florida en komt dinsdag, vanuit de haven in Antwerpen, per trailer over de weg in Den Haag aan.

Het is waarschijnlijk vanaf volgende zomer het decor van de zesde indoorattractie van Madurodam, dat apetrots is: „Wereldwijd zijn er naar schatting nog maar vierhonderd Dakota’s in de lucht. Zodra een DC-3 stopt met vliegen, wordt deze direct opgekocht door handelaren, vaak om tot luxueus privévliegtuig om te bouwen. Dat wij een exemplaar kunnen toevoegen aan Madurodam is bijzonder en uniek”, aldus een woordvoerster.

Madurodam wil nog niet verklappen wat bezoekers straks zullen beleven in het toestel. Het 66 jaar oude park, gesticht ter herinnering aan oorlogsheld George Maduro, opende vorig jaar ook al een nieuwe attractie, Nieuw Amsterdam. Bezoekers van Nieuw Amsterdam gaan ‘aan boord’ van het schip De Vergulde Bever en varen zogenaamd van Amsterdam naar Nieuw Amsterdam, het huidige New York.

Het ‘vrolijkste oorlogsmonument’ van Nederland wil steeds vernieuwen om interessant en aantrekkelijk te blijven.