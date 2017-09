Madurodam veilt maquette KLM-vliegtuig

Het KLM-vliegtuig dat sinds de jaren zeventig te zien was in Madurodam, wordt verkocht. Na 43 jaar trouwe dienst wordt de 2,5 meter lange en 30 kilo zware maquette van het KLM-toestel geveild.

De veiling is onderdeel van een benefietlunch in Amsterdam waar 32 topchefs een uitgebreide lunch verzorgen in Hotel Okura. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis en is bestemd voor de wederopbouw van het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten. De messing vliegtuigmaquette is sinds 2016 niet meer te zien in het Haagse attractiepark, dat net als KLM de vloot moderniseerde. In plaats van de MD-11 staat er nu een Boeing 787 Dreamliner.

Het is voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van Madaurom dat er een maquette wordt geveild. Normaal gesproken verlaten maquettes de miniatuurstad niet, maar worden ze na bewezen diensten opgeslagen in het depot.