Madeliefje meest getelde winterbloeier

Het madeliefje was tijdens de Eindejaars Plantenjacht rond de jaarwisseling het meest getelde plantje. Dat meldt de organisatie op de site van Nature Today.

Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. Op verzoek van de organisatie FLORON en Tuintelling.nl gingen ze een uur wandelen op zoek naar bloeiende planten. In totaal vonden zij 571 wilde of verwilderde plantensoorten. Dit komt volgens de organisaties neer op een derde van de Nederlandse wilde planten.

Het madeliefje werd 1029 keer geteld, straatgras 872 keer en vogelmuur 837 keer. Deze planten kunnen het hele jaar door bloeien. De afgelopen vijf edities van de Eindejaars Plantenjacht behoorden deze soorten ook tot de meest getelde winterbloeiers.

Tijdens milde winters of op zonnige en windluwe plekken zijn deze soorten in staat hun najaarsbloei te rekken. Als er weinig vorst is en de temperaturen wat oplopen, kunnen ook ‘voorjaarsbloeiers’ zoals sneeuwklokje, vroegeling en hazelaar gespot worden.