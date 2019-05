Madame Tussauds komt met hippe Rembrandt

Hoe zou Rembrandt eruit hebben gezien als hij nu had geleefd? Madame Tussauds heeft een wassen beeld van de kunstschilder onthuld in een moderne variant. De hippe versie van Rembrandt van Rijn komt naast het originele beeld van hem te staan en blijft tot eind augustus in het Amsterdamse wassenbeeldenmuseum.

Het beeld is gemaakt ter ere van het Rembrandtjaar. "Bij de creatie en totstandkoming van het beeld hebben we onze eigen interpretatie gebruikt", zegt een woordvoerder van Madame Tussauds. De moderne Rembrandt is volgens het museum wat hipper dan de traditionele versie, met een knot in zijn haar, een gebloemd bloesje, een grote zwarte bril en een tatoeage op zijn hand van zijn grote liefde Saskia.

Ook het Mauritshuis in Den Haag zoekt deze zomer meer aansluiting tussen Rembrandt en de moderne tijd, met de ‘doe-tentoonstelling’ Hallo Rembrandt! voor kinderen van 3 tot 11 jaar die vanaf 20 juli te bezoeken is. In Hallo Rembrandt! wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën, kondigt de kunsttempel aan. Kleuters kunnen zichzelf uitdossen met een witte kraag, een palet of met dezelfde baret als Rembrandt. Er zijn puzzels en spelletjes met licht en schaduw speciaal voor de jongsten.

Voor de oudere kinderen van 7 tot 11 jaar staan thema’s als kijken naar, vergelijken van en het maken van schilderijen centraal. Ze leren bijvoorbeeld over de schildertechniek van Rembrandt door te voelen aan 3D prints van schilderijen en kunnen in een speciaal fotohokje op zoek naar het unieke licht in Rembrandts schilderijen.

Er kan worden geëxperimenteerd met verf en ook is er aandacht voor het roerige leven van Rembrandt, met wetenswaardigheden die interessant zijn voor jong en oud.