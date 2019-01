Macron roept op tot massaal debat

De Franse president Emmanuel Macron roept Franse burgers op om in groten getale mee te doen aan een nationaal debat dat deze week begint. Hij deed zijn oproep zondag in een brief aan alle Fransen. Het debat is volgens de president „geen verkiezing, en ook geen referendum”.

Macron kondigde het debat eerder aan als reactie op de massale protesten van demonstranten in gele hesjes, aanvankelijk tegen hogere brandstofprijzen, maar later tegen het hele beleid van de president. In zijn brief toonde Macron begrip voor de ontevredenheid en woede van de burgers. „Ik deel dit ongeduld.”

Op basis van debatten die door het hele land tot 15 maart kunnen plaatsvinden, zal de regering binnen een maand met nieuwe voorstellen komen. „Dit is hoe ik boosheid wil veranderen in oplossingen”, schrijft Macron.

Het debat draait om vier thema’s: ecologische veranderingen, belasting en openbare financiën, democratie, en de organisatie van de staat. In de brief stelde de president ook meer dan dertig vragen waarop Franse burgers in openbare bijeenkomsten of online antwoord kunnen geven.

Zaterdag gingen in heel Frankrijk 84.000 mensen de straat op, in het negende weekend van protesten van de gele hesjes.