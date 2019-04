Machteloos tegen plofkraakbommen

Er zijn dit jaar al 21 aanslagen op pinautomaten geweest in Nederland. Banken en politie staan volstrekt machteloos tegen de plofkraakgangsters, meldt De Telegraaf.

Technische aanpassingen van bankautomaten, nachtelijke bewakers, het reduceren van de hoeveelheid cash in de pinbakken, speciale politieteams die op de daders jagen en hogere straffen voor de nietsontziende plofkraakcriminelen. Wat politie en banken ook voor maatregelen nemen tegen de bendes die bankautomaten opblazen, de plofkrakers zijn niet te stoppen.

In heel 2018 werden 42 plofkraken gepleegd in Nederland. Dat was een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Maar het geweld is dit jaar in alle hevigheid teruggekeerd. Landelijk overvalcoördinator Jos van der Stap: „Het bijzondere is dat de slagingskans erg klein is. Maar de plofkrakers blijven het proberen. Wij geven ook niet op. Dit jaar zijn er weer veel verdachten opgepakt.”