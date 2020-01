Machiavelliprijs voor onderzoekers van Bellingcat

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar het onderzoekscollectief Bellingcat. Dat heeft de stichting dinsdagochtend bekendgemaakt.

Bellingcat krijgt de prijs vanwege „zijn vernieuwende wijze van onderzoeksjournalistiek die keer op keer zorgt voor baanbrekende onthullingen”, aldus het juryrapport. „Bellingcat heeft diepgravende onderzoeksjournalistiek een stevige kwaliteitsimpuls gegeven in een tijdperk waarin we steeds meer ‘fake news’ zien. „De onthullingen van Bellingcat over MH17 hebben wereldwijd impact gehad en in Nederland in het bijzonder”. Bellingcat bracht in kaart wie er medeverantwoordelijk zouden zijn voor het neerhalen van vlucht MH17.

Bellingcat werd opgericht door de Britse blogger Eliot Higgins.

De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Higgins zal de prijs op 12 februari in ontvangst nemen.