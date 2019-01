Machiavelliprijs voor bedreigde burgemeester

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar ‘de bedreigde burgemeester’. Daarmee is de prijs dit jaar „een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is”, schrijft de jury. Namens de groep bedreigde burgemeester is Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, bereid gevonden de prijs in ontvangst te nemen.

„De bedreigde burgemeester is een publiek instituut dat niet meer in staat is te communiceren vanwege geweldsdreiging”, schrijft de jury.

Wienen ontvangt de prijs op 13 februari uit handen van Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Het is de dertigste keer dat de prijs wordt uitgereikt. Wienen moest wegens bedreigingen onderduiken en wordt streng beveiligd. Eind vorig jaar wees Elsevier Weekblad de burgemeester al aan als Nederlander van het Jaar 2018, omdat deze ambtsdrager zo onder vuur liggen.