Maatwerk bij de opvang van misbruikte meisjes

Bij de opvang van meisjes en jonge vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van groepsverkrachting, seksuele uitbuiting en ”sextortion” (afpersing met seksueel getint beeldmateriaal) wil Amsterdam voortaan maatwerk leveren. Voor ieder slachtoffer moet een apart hulptraject worden opgezet.

De gemeente volgt daarmee een advies op van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar. Hij onderzocht op verzoek van burgemeester Femke Halsema hoe deze meiden en jonge vrouwen beter kunnen worden beschermd. Daarvoor werden de zaken van tien Amsterdamse tienermeisjes die verstrikt raakten in een web van seks, straatcultuur en geweld onder de loep genomen. In meerdere zaken was er sprake van seksuele contacten in het grijze gebied tussen vrijwillig en onvrijwillig, vaak ook van misbruik of verkrachting. Er waren seksuele contacten in ruil voor geld, drugs of dure kleding, in hotels tussen meisjes en meerdere jongens en mannen. Via sociale media werden meisjes gechanteerd.

Samenwerking

Uit het onderzoek blijkt dat het succesvol helpen van deze meiden alleen kan door een goede samenwerking tussen de verscheidene professionals, zoals jeugdhulp, politie en justitie, jongerenwerk, behandelaren, de gemeente en zo nodig ook jeugdbescherming, jeugdreclassering, schuldhulp of leerplicht. Als een meisje in beeld komt, moeten alle partijen samen een plan van aanpak maken, is de conclusie van Bolhaar: „Elke casus vraagt om maatwerk, je moet ieder meisje als individu behandelen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar het is helaas nog niet altijd de praktijk. Een lange adem is essentieel.”

Straatcultuur

Halsema: „Het onderzoek heeft zichtbaar gemaakt hoe ongelofelijk complex dit probleem is. Seksueel geweld lijkt onder de invloed van straatcultuur en sociale media steeds meer onderdeel te worden de mainstream jeugdcultuur. Maar seksueel geweld is nooit acceptabel. Seksuele autonomie voor alle Amsterdamse meisjes is ons streven.”