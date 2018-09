„Maatschappij gaat veel van ontwerpers vragen”

De Nederlandse ontwerpsector heeft een goede reputatie, maar er moet meer in worden geïnvesteerd. De Raad voor Cultuur waarschuwt in een nieuw advies dat er de komende jaren een steeds zwaarder beroep zal worden gedaan op de sector.

„Denk maar aan enorme maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, wateragenda, woningbouw, het milieu, maar ook aan sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, veiligheid en maatschappelijke cohesie.” Daar liggen allemaal taken voor de ontwerpers. „Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken.”

Het adviesorgaan ziet graag dat het ministerie van OCW het voortouw neemt. De raad adviseert onder meer „de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen.”

Ook moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht. Het is verder van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te experimenteren en zich artistiek te ontwikkelen.