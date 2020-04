Maatregelen voor verpleeghuizen en contactberoepen blijven overeind

Tot 20 mei blijven verpleeghuizen verboden terrein voor bezoekers in verband met het grote risico op besmetting van de bewoners. Ook contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen tot die tijd niet worden uitgeoefend. De onzekerheid voor deze beroepen is nog te groot, zei premier Mark Rutte na het ministeriële crisisberaad.

Volgens Rutte zit de onzekerheid vooral in de vraag of het nuttig en nodig is om beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals mondkapjes. Het Outbreak Management Team (OMT) zal hierover in de komende weken een breder advies uitbrengen. Daarna zal het kabinet een nieuwe afweging maken, zei Rutte.

In verpleeghuizen is de situatie nog altijd „zeer zorgwekkend”, zei de premier. „Maar hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is om kwetsbare ouderen in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen.” Deskundigen uit de ouderenzorg zullen gaan kijken welke en wanneer aanpassingen van de maatregelen mogelijk zijn. Rutte zei dat de maatregelen veel pijn en verdriet opleveren. „We doen dit vanuit het besef dat het volhouden van beperkt contact voor ouderen en families heel zwaar is.”