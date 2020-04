‘Maatregelen tegen stikstof hadden steviger gekund’

De plannen van het kabinet om de stikstof- en CO2-uitstoot te verlagen hadden nog wel wat steviger gemogen als het aan de bouwsector had gelegen, stelt Bouwend Nederland.

„Bouwend Nederland is weliswaar tevreden dat de uitstoot bij de bron wordt aangepakt en dat er geld wordt vrijgemaakt voor de versterking van natuur, maar is teleurgesteld over de omvang na de eerdere afspraken met de ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen”, aldus de organisatie.

„Robuuste natuur is onmisbaar om nieuwe ontwikkelingen in ons land mogelijk te maken. Het is mooi dat hier geld voor wordt vrijgemaakt en dat uitstoot bij de bron wordt aangepakt. Dit had echter nog wel steviger gekund want dat levert juist meer ruimte voor ontwikkeling op”, stelt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

„Ik maak me zorgen over de ruimte die dit pakket biedt voor nieuwe infrastructuur en bijvoorbeeld de woningbouw rondom Rotterdam en Den Haag. Zo gaat het kabinet de eigen doelstellingen niet halen. Het is dan ook noodzakelijk dat de ontwikkelreserve die het kabinet voor projecten van nationaal belang heeft wordt ingezet voor de economie en dan in het bijzonder de bouw en infra.”