Maatregelen nodig voor voldoende zoetwater

Nederland moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er in droge zomers toch voldoende zoetwater beschikbaar is. De zeer droge zomer van 2018 en de droogte in delen van Nederland in 2019 hebben laten zien dat het Nederlandse watersysteem goed is, maar dat er voor dit soort extreme omstandigheden wel een schepje bovenop moet.

Dat blijkt uit de 46 maatregelen die de zogenoemde beleidstafel droogte heeft geadviseerd aan waterminister Cora van Nieuwenhuizen. Van Nieuwenhuizen stelde de beleidstafel vorig jaar in. In 2018 leverde de extreme droogte een schade op van tussen de 900 en 1650 miljoen euro.

Een van de adviezen is om kritisch te bekijken of een bedrijf dat veel water nodig heeft zich wel moet vestigen op hooggelegen zandgronden. Daar is nu al anderhalf jaar sprake van een fors grondwatertekort.

Langdurige droogte zorgt ook voor lage waterstanden op de rivieren. Nederland gaat overleggen met België, Frankrijk en Duitsland over de Rijn en de Maas. Ingrepen die die landen doen in de afvoer van rivierwater hebben direct gevolgen voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat Nederland bereikt. Een groot deel van Nederland krijgt zoetwater uit de rivieren.