Maatregelen na bonnenregen op de Posbank

De gemeente Rheden houdt komend weekeinde extra toezicht op de Posbank, omdat het vorig weekeinde in het natuurgebied veel te druk was. Toen werden meer dan tweehonderd bekeuringen uitgeschreven aan foutparkeerders en hardrijders.

De heide op de Posbank staat volop in bloei, wat elk jaar veel belangstelling trekt. De gemeente verwacht daarom dat er weer heel veel wandelaars, fietsers en motorrijders naar de Posbank komen. „We begrijpen dat het heerlijk is om juist nu te komen, maar we moeten er in verband met de coronamaatregelen toch voor waken dat het te druk wordt”, zegt loco-burgemeester Dorus Klomberg van Rheden. Vorig weekeinde hebben ook veel omwonenden geklaagd over de massale toeloop naar het gebied.

De gemeente gaat met tekstkarren en op sociale media melden hoe druk het op de Posbank is. Mogelijk worden er ook wegen afgesloten. Foutparkeerders krijgen een bekeuring. Wie niet kan parkeren, moet een andere keer terugkomen. Ook gebiedsbeheerder Natuurmonumenten adviseert om niet op zaterdag en zondag naar de Posbank te komen.