‘Maatregelen kabinet in lijn met adviezen ov-bedrijven’

De woensdag door het kabinet aangekondigde maatregelen voor het openbaar vervoer (ov) krijgen de goedkeuring van alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland die verenigd zijn in OV-NL. Een van de maatregelen is dat reizigers vanaf 1 juni verplicht een mondkapje moeten dragen. Daardoor kunnen treinen, trams, bussen en metro’s vanaf die datum weer meer gaan rijden.

„Wij zijn verheugd dat onze brief heeft bijgedragen aan de versnelde besluitvorming van het kabinet, in lijn met ons advies.” zegt Pedro Peters, de voorzitter van OV-NL in een reactie. Vorige week vrijdag hebben de ov-bedrijven en de decentrale overheden volgens OV-NL een „richtinggevend advies aan het kabinet” geschreven.

Peters: „We willen Nederland graag bereikbaar houden en onze bijdrage leveren als maatregelen versoepeld worden. Op basis van de nu genomen beslissingen door het kabinet, werkt de ov-sector de komende weken aan de nadere uitwerking. De eerste fase start op 11 mei: de basisscholen gaan weer open, waarbij we meer toezicht gaan houden. De tweede fase start 1 juni zodra het voortgezet onderwijs start. Het dragen van mondkapjes wordt dan in het ov verplicht en de dienstregelingen worden uitgebreid.”

Het ov was sinds maart alleen bedoeld voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met cruciale beroepen.