Maatregelen AOW-gat ex-militairen in orde

De maatregelen die minister Jeanine Hennis (Defensie) heeft getroffen om het AOW-gat van voormalige militairen te dichten, zijn toereikend. Er is geen sprake van een verboden onderscheid naar leeftijd, oordeelde de Centrale Raad van Beroep donderdag.

De uitspraak is in lijn met een oordeel van de Raad van afgelopen april. Toen kregen voormalige burgermedewerkers van het ministerie van Defensie ook al te horen dat ze voldoende waren gecompenseerd voor het AOW-gat. Dat ontstaat door de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

De compensatie van Defensie bedraagt minimaal 90 procent van het netto-inkomen dat de voormalige werknemers zouden hebben genoten als de pensioenleeftijd niet was verhoogd. Oud-militairen en burgermedewerkers hebben veelvuldig gedemonstreerd tegen het verlies in inkomen. Tientallen oud-militairen leverden hun decoraties in uit woede over het uitblijven van volledige compensatie.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.