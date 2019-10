Maatregel om autokraak bij aanslagplek Utrecht

Een 27-jarige man die vlak na de schietpartij in een tram in Utrecht op 18 maart dichtbij die locatie inbrak in een auto, krijgt twee jaar lang een zogeheten ISD-maatregel opgelegd. Hierbij moeten veelplegers in een inrichting verplicht werken aan hun gedrags- en verslavingsproblemen. De rechtbank in Utrecht volgt hiermee de eis van het Openbaar Ministerie.

De verdachte brak op Kanaleneiland in de auto van een journalist uit Duitsland in. Die was daarheen gekomen om verslag te doen van de aanslag. Samen met een medeverdachte sloeg hij de ramen in en stal onder meer een laptop, iPad en accu’s. Een agent die geen dienst had, maakte foto’s van de autokraak en noteerde het kenteken van de vluchtauto.

De politie kon op dat moment zelf niet veel doen, omdat ze druk was met de schietpartij verderop. De verdachte werd later opgespoord. De rechtbank spreekt van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect door gebruik te maken van de hectiek van die tragische dag.

Ook hield de rechtbank er rekening mee dat de verdachte een lang strafblad heeft en tijdens het wachten op hoger beroep opnieuw strafbare feiten pleegde.

De medeverdachte werd in april al veroordeeld tot twaalf weken celstraf.